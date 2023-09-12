إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل بصحراوي قنا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارة ربع نقل، بطريق قنا الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم، بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مركز فرشوط، نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بـ 6 سيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

ودفعت الأجهزة المعنية بعدد من المعدات لرفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.