عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

150 مليون جنيه لدعم مشروعات صغيرة ومتناهية لـ6000 امرأة بجميع المحافظات

صدى البلد

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر بقيمة 150 مليون جنيه، حيث قام بالتوقيع الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وحسن أحمد محمد حلمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر "ريفي"  وأحمد محمود لبيب – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. 

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن العقد الذي تم توقيعه بقيمة 150 مليون جنيه سيتم من خلاله تمويل 6000 سيدة وفتاة بكافة المحافظات بهدف تشجيعهن على إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدتهن على تطوير مشروعاتهن القائمة والتوسع فيها مما يسهم في زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين مستوياتهن الاقتصادية.

وأفاد رحمي أن الجهاز يستهدف دعم المرأة والعمل على توفير المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة خاصة للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية حيث يقدم لهن مختلف أوجه الدعم الفني لمساعدتهن على اكتساب المهارات الأساسية التي تشجعهن على الاقبال على العمل الحر واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في محافظاتهن لبدء مشروعاتهن الجديدة. وأضاف أن الجهاز يتوسع في التعاون مع مختلف شركاء التنمية والجهات الوسيطة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في هذه المناطق بهدف تسهيل حصولهن على الخدمات المالية المناسبة لمشروعاتهن وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات مجتمعاتهن المحلية.

باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تمويل ريفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

أحمد أبو اليزيد يستعرض أهم المكتسبات المصرية من وراء حضور قمة مجموعة العشرين

خالد حنفي: البلدان العربية مدعوة لتعزيز الثقة وتحرير سعر الصرف لجذب الاستثمارات

تباين في أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الاثنين

خبير: جني الأرباح والتصحيح يدفعان مؤشرات البورصة المصرية إلى الهبوط

أشرف درويش : لا استثناءات في تخصيص الوحدات بنظام التمويل العقاري

وزارة التموين تنشر بالجريدة الرسمية قرارا بإنشاء صيدلية خاصة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تعلن موعد خروج العاصفة دانيال من مصر

أمطار جديدة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن العاصفة دانيال

"تحترق بلهب أزرق".. روسيا تسخر من بريطانيا بسبب الدبابة تشالنجر

يوم عمل من المنزل.. قرار عاجل من التنظيم والإدارة لـ الموظفين

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر لمباراة تونس الودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع 3 طائرات عسكرية إلى ليبيا تحمل مساعدات المتضررين

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ