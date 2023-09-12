برلمانية: دعم المغرب وليبيا يرسخ مواقف مصر التاريخية مع الأشقاء

أشادت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة بموقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال والزلزال المدمر، موضحة أن هذا الدعم ترسيخ لمواقف مصر التاريخية مع الأشقاء.



وأكدت زهران في تصريحات لها أن توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، يؤكد على موقف مصر الداعم على مدار التاريخ للأشقاء في الوطن العربي، مشددة على أن مصر في عهد الرئيس السيسي لن تتوان على دعم الأشقاء في كافة الدول .



وناشدت النائبة كافة الدول والمجتمع الدولي بسرعه تقديم يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الاشقاء في ليبيا والمغرب حتي يتجاوزون محنتهم بكل خير وسلام معربة عن خالص المواساة والتعازي والتضامن مع كل من ليبيا والمغرب في كارثتي إعصار"دانيال" وزلزال "الحوز".



وأكدت النائبة عفاف زهران، ثقتها في تجاوز الشعب المغربي والليبي بتجاوز هذه المحنة وإعادة إعمار ما تم هدمه نتيجة هذه الكوراث .