ملك المغرب يتفقد مصابي الزلزال في مراكش

تفقد الملك محمد السادس عاهل المغرب، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 المركز الاستشفائي الجامعي، الذي يضم عدد من مصابي الزلزال الذي ضرب المملكة مساء الجمعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس تفقد ضحايا الزلزال الأليم أيضا في مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وقالت الوكالة المغربية إن المراكز الطبية في منطقة مراكش استقبلت حوالي 2171 مصابا، من بينهم 484 مصابا بإصابات خطرة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لازال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج.