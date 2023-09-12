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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب ليبي: ليس لدينا إمكانيات ولا خبرة للتعامل مع كارثة العاصفة دانيال

وجه النائب خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، الشكر لمساعي دول الجوار والدول العربية، على جهودهم وتوجيههم المساعدات للشعب الليبي في المناطق المنكوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن منطقة الأخضر منكوبة بالكامل، وهو من ضمن ممثليها في مجلس النواب الليبي، مؤكدًا أن الوضع في ليبيا مؤسف، وحجم الكارثة كبير جدًا.

وأردف: "ليس لدينا إمكانيات في ليبيا ولا خبرة للتعامل مع الكارثة، ومع هذه العاصفة القادمة من أوروبا، الكارثة كبيرة، لكن الشعب الليبي متضامن مع بعضه وقدم الليبيون من كل حدب وصوب بقوافل كبيرة من المساعدات، والدول الصديقة في مقدمتها مصر والجزائر، والمساعدات في طريقها من أسبانيا وتركيا".


 وتابع: "لدينا آلاف المفقودين، وآلاف الموتى، نحتسبهم عند الله شهداء، نتمنى من الله يعوضنا فيهم خير، ونشكر كل المساعي من كل دول الجوار، والدول العربية".

 

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