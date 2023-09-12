تونس تهزم منتخب مصر 3-1 وديا

خسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء

ضم تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - حسام عبدالمجيد - علي جبر - عمر كمال.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، محمد حمدي، محمود مرعي، محمود حمادة، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، سام مرسي، أسامة فيصل، محمد شريف.