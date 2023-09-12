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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قضاء السنن الفائتة قبل الصلوات المفروضة.. دار الإفتاء تكشف الحكم

قضاء السنن
قضاء السنن

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز لي أن أقضيَ ما يفوتني من السنن الرواتب التي تكون مع الصلوات المفروضة؟

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سبب تغيير مكان أداء السنن بعد صلاة الفريضة.. هل مأثور عن النبي؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه يُسَنُّ المحافظة على أداء السنن الراتبة في أوقاتها المحددة، فإن خرج وقتها جاز له أن يقضيها بعد ذلك على المختار للفتوى.

قضاء السنن

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تقضي السنن كما تقضى الفرائض؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن النبي الكريم فاتته سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر.

وأشار إلى أن هذا لمن كان يحافظ على السنن الرواتب، والنبي فاتته سنة الظهر فقضاها بعد العصر، فيجوز قضاء السنن كقضاء الفوائت.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البعض يظن خطأ أن القضاء يكون في السنة أيضاً يمكن للإنسان أن يقضي السنة كما يقضي الفريضة وإن فات موعدها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح.

طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة

وقدم الشيخ محمود شلبي أيمن الفتوى بدار الإفتاء طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة، حيث طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولًا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.

وقال أمين الفتوى خلال لقاء مسجل له: لو لم يعرف المصلي، الصلوت الماضية يجتهد بالتقريب ويحسب العدد الذي فاته من الصلوات بالتقريب، ثم يبدأ قضاء هذه الصلوات ويدعوا الله أن يعفوا عنه ويغفر له.

وتابع: الصلاة حبل موصول بين العبد وخالقه، وهذه العلاقة يوميّة متكررّة، يشحن بها العبد همّته، ويتصل فيها بخالقه، ويرتفع بها إلى منازل القربات، فقد قال الله تعالى: إِنَّني أَنَا اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا أَنا فَاعبُدني وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكري.
 

السنن الرواتب الصلوات المفروضة دار الإفتاء الفرائض

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