هاني عوض: إعلان مصر خالية من فيروس سي قريبًا

أكد الدكتور الدكتور هاني عوض الله الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، أن مصر بها مصانع أدوية كثيرة، وأن الأدوية المصرية فعالة، وعلى المواطنين عدم الاستماع لـ الشائعات، التي تروج من بعض الحاقدين.



وأضاف هاني عوض الله، خلال برنامج " دردشة طبية" على قناة الحدث اليوم، أن هناك دول كثيرة تثق في الأدوية المصرية، وأن الأدوية المصرية متفوقة على الشرق الأوسط.

الدولة قريبًا ستعلن خلوها من فيروس سي



ولفت إلي أن الجميع يجب أن يفتخر بالحملات الرئاسية في مجال الصحة، وأنه كان ضمن حملة معالجة المواطنين من فيروس سي، وأن الدولة قريبًا ستعلن خلوها من فيروس سي.



وأشار إلي أن مصر كانت الدولة رقم واحد بالنسبة لـ الإصابة بـ فيروس سي، ولكن في عهد الرئيس السيسي تم القضاء على هذا الفيروس.



وأوضح أنه تم الكشف على 60 مليون مواطن مصري، وتم علاج كل المصابين بالدواء المصري، معلقًا :" تم علاج أكثر من 4 ملايين مواطن مصري".



