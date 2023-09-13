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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 صورة من العرض الخاص لفيلم "فوى فوى" بطولة محمد فراج

صدى البلد

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم فوي فوي ، والذي يشهد بطولة سينمائية جديدة للفنان محمد فراج .

وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانيين أبرزهم الفنانة بسنت شوقى زوجة محمد فراج.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم  يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.


وكان آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل حرب والذي شارك في بطولته الفنان أحمد السقا وعرض خلال شهر رمضان الماضي .

 

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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الفنانة بسنت شوقي الفنان احمد السقا بسنت شوقي فيلم فوي فوي فوي فوي محمد فراج

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