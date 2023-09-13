20 صورة من العرض الخاص لفيلم "فوى فوى" بطولة محمد فراج

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم فوي فوي ، والذي يشهد بطولة سينمائية جديدة للفنان محمد فراج .

وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانيين أبرزهم الفنانة بسنت شوقى زوجة محمد فراج.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛ حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.



وكان آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل حرب والذي شارك في بطولته الفنان أحمد السقا وعرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.

b8fe715a-f97f-443c-9484-d3a9a9892c5c

7d64f7c9-eefd-4388-a4a0-b46a84f2c60e

79e766cc-a9fd-4e46-85cf-12d31433fa94

4e37d696-3c07-4ca8-92ab-a12720c03d7e

46ad27bf-7d94-42b1-9577-f27f013e08e2

bb5b673f-4953-443f-815a-febe1a1a66d2

c659f803-8e8f-4445-894b-59e6c2d42dca

7d6695a9-5684-43f8-ab8c-2dc1b048557a

bffae34d-abee-4ce6-b6f1-6bf780718698

f00d55f9-0208-43b7-b884-4f0c994b819f

3817e30e-688a-4afc-9ed2-7fc792d6794f

4993ad52-4373-423b-9ee4-e58156ea941d

d58a7c64-32c7-4e0c-b265-92bc264e9582

38436e81-4564-4d11-81f9-24d59d50caa8

de799449-5dd7-481a-9be4-953dfc0ed789

0dfdede4-ffa9-451a-b35c-f4589011fb77