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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منتخب مصر يخسر للمرة الأولى مع فيتوريا.. وخناقة شوارع بعد المباراة.. وآراء مُتناقضة عن سبب الهزيمة

فيتوريا ومحمد صلاح
فيتوريا ومحمد صلاح

خسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي 1-3 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي، وجاءت آراء الكثير من المهتمين بالشأن الرياضي متناقضة بعد هزيمة مصر بثلاثية.

منتخب مصر يسقط بثلاثية
وعلّق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، علي هزيمة المنتخب الوطني  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: أول هزيمة لفيتوريا.. منتخب مصر يسقط بثلاثية مقابل هـدف أمام تونس.

شوبير يعلن عن تصريحات فيتوريا
بينما أعلن الإعلامي أحمد شوبير تصريحات روي فيتوريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير:  روي فيتوريا: لا أحب الخسارة لكني فخور باللاعبين الذين خاضوا هذه المباراة في ظروف صعبة، هناك بعض اللاعبين الذين شاركوا للمرة الأولى مع المنتخب، وكذلك لاعبي خط الدفاع جدد ولم يشاركوا مع بعضهم كثيراً. 

رضا عبد العال: مصطفى محمد "عبء" على المنتخب
من جانبه قال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن مصطفى محمد لا يقدم ما يستحق عليه الانضمام لمنتخب مصر في الفترة الماضية".

وتابع عبد العال: "تصريحات البرتغالي روي فيتوريا عقب الخسارة من منتخب تونس"كارثية" ولا يجب أن تصدر من مدرب محترم".

سؤال مجدي عبد الغني

وطرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالًا لجمهوره عقب هزيمة منتخب مصر أمام منتخب تونس بثلاثية .

وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ما تقييمك لـ أداء منتخب مصر أمام تونس؟

رعب اتحاد الكرة من الأهلي

وعلّق الإعلامي إسلام صادق على هزيمة منتخب مصر أمام منتخب تونس عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “صادق”: المنتخب يخسر 3-1 من تونس مع الرأفة، ويدفع ثمن مُجاملة ورعب اتحاد الكرة من الأهلي ولجانه.

إنذار شديد اللهجة

أما الكابتن علاء نبيل، نجم الكرة المصرية السابق، فأكد أن صعود منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا ليس إنجازًا، والاختبار الحقيقي في البطولة القادمة، مشيرًا إلى أن واقع المنتخب صادم وإذا كان التأهل إنجاز بالنسبة للبعض، وإذا كان التأهل على حساب إثيوبيا ومالاوي إنجاز فـ "هارد لك للكرة المصرية".

وقال علاء نبيل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهداف التي استقبلها المنتخب كانت بسبب عدم وجود ضغط، وأخطاء الدفاع، ولم يكن هناك عمل تكتيكي واضح من جانب روي فيتوريا، شاهدنا اليوم مجرد تقسيمة فقط، منتخب تونس استطاع التعامل بشكل جيد ويمتلك لاعبين قادرين على التحكم في رتم اللقاء وتعامل معها كأنها رسمية".

تجربة مفيدة جدًا
وعلّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علي هزيمة منتخب مصر أمام منتخب تونس في المباراة الودية التي أقيمت أمس.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: ‏بعيداً عن النتيجة.. أسوأ أداء لنا مع فيتوريا حتي الآن .. تجربة مفيدة جداً عشان نعرف مشاكلنا ونقاط ضعفنا قبل التجارب الرسمية الأهم.


وكان قد أحرز منتخب تونس الهدف الأول عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدّد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

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