بوتين يصل إلى قاعدة فضائية للقاء زعيم كوريا الشمالية |شاهد

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى قاعدة فوستوشني الفضائية في فلاديفستوك شرقي البلاد للقاء الزعيم الكوري كيم جونج أون.

ووثق مقطع فيديو، لحظة وصول بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية للقاء الزعيم الكوري كيم جونج أون.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمس الثلاثاء، أن زيارته إلى روسيا تعبر عن الأهمية القصوى التي توليها بيونج يانج للعلاقات مع موسكو.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكورية المركزية: "أعلن كيم جونج أون أن هذه الزيارة إلى روسيا هي دليل واضح للأهمية التي توليها كوريا الشمالية للعلاقات مع روسيا".

ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث وصل إلى روسيا عبر قطار مدرع.

وأجرى بالفعل محادثات مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليج كوجيمياكو ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، قبل الاجتماع ببوتين.