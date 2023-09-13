القليوبية.. رفع درجة الاستعداد للاستفادة من حملة 100 يوم صحة

قال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة في القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد؛ للاستفادة من حملة 100 يوم صحة- والتي تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي- لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية خلال 100 يوم.

وأشار الجزار، في بيان، إلى أن حملة 100 يوم صحة، تشمل الانتفاع بخدمات مبادرات الصحة العامة، والتي تشمل مبادرات: “صحة المرأة، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، فحص السمعيات لحديثي الولادة، الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، فحص الأمراض الوراثية”، بالإضافة إلى تقديم “خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، وخدمات القوافل العلاجية، وتطعيمات الأطفال، وخدمات صحة البيئة والأغذية”.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان، من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة؛ لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في كافة المناطق، وخاصة الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وبالفعل تصدرت محافظة القليوبية المركز الأول بين المحافظات في تحقيق أعلى عدد من منتفعي خدمات الحملة، خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضخ أنه تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة.

ونوه الجزار بأن الحملة، منذ انطلاقها فى 25 يونيو الماضي وحتى الآن، استفاد منها 881 ألفا و965 مواطنا من جميع خدمات مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ506 آلاف و854 منتفعة، وإجراء الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان، لـ 28 ألفا و287 مواطنا بمختلف القرى، وتطعيم 544 ألفا و935 طفلا على مستوى محافظة القليوبية.

كما شملت الحملة، المرور على 4646 منشأه غذائية مختلفة، وعلى 704 محطة لمياه الشرب، وتم سحب 6997 عينة من شبكات المياه.