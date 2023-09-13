وسائل إعلام روسية: انتهاء المحادثات الرسمية بين بوتين وكيم

انتهت المحادثات الرسمية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفق ماذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.

وذكرت وسائل الإعلام، أن المحادثات الرسمية انتهت اليوم الأربعاء، بعد أكثر من ساعة من النقاش.



أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محادثات، الأربعاء، في مركز فضائي روسي، فيما حذر مسؤولون أميركيون من أن صفقة أسلحة محتملة قد تؤدي إلى قيام بيونج يانج خلالها بتزويد موسكو بأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا.



وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في "إطلاق أقمارها الصناعية وصواريخها"، أجاب بوتين: "لهذا السبب بالضبط جئنا إلى هنا".

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى ، بحسب السلطات الكورية الجنوبية.

