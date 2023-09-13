عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال اجتماعها بممثل ميتا.. الهجرة: التكنولوجيا ساعدتنا على التواصل مع المصريين خلال الأزمات

صدى البلد

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الحلقة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى بحضور وزيري الشباب والرياضة،  والتربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من ممثلي الوزارات والخبراء الاقتصاديين، وبمشاركة  كوجو بوايكي نائب رئيس شركة ميتا للسياسات العامة لإفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، و ٢٠ من ممثلي ومديري الإدارات بشركة ميتا، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي "Metaverse and Artificial Intelligence Week " وهو الأول من نوعه في مصر ،خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2023 والذي تنظمه شركة ميتافيرس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعة المصرية للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أكدت السفيرة سها جندي أهمية الحلقة النقاشية التي تتناول الاستفادة من تكنولوجيا الميتافيرس والذكاء الاصطناعي باعتبارهما امتدادًا جديدًا للإنترنت، لافتة إلى أننا مقبلون على شكل جديد من أشكال الحياة والتواصل والاستخدامات التكنولوجية، فهذا الاجتماع وهذه الفعاليات تم عقدها في وقتها المناسب لاستعراض الأفكار للاستفادة من تجربة التكنولوجيا الجديدة بلقاء المسئولين في شركة ميتا.

وأضافت الوزيرة أن التكنولوجيات الحديثة أصبح لا بديل عنها،  ويجب أن نتعامل معها والاستفادة من المميزات والإيجابيات لاستخدامها وتطويع السلبيات لصالحنا لخدمة المجتمع المصري، مستعرضة رؤية وزارة الهجرة بشأن الاستفادة من قوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في مختلف الملفات، مما يساعد على التواصل مع المصريين بالخارج حول العالم رغم تباعد المسافات، هذا بالإضافة إلى الميزة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة والتي تسهل على المصريين بالخارج عملية العثور على المعلومات التي يحتاجونها.

وتابعت السفيرة سها جندي أن الوسائل التكنولوجية تساهم أيضا في سرعة الرد على المصريين في الخارج والإجابة على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، وسهولة الحصول على البيانات الخاصة بهم، وتقليل الوقت اللازم لإدخال البيانات يدويًا من النماذج أو المستندات الموجودة التي يرسلها المصريون في الخارج.

وأوضحت الوزيرة أن التكنولوجيا تساعد أيضا في رصد الاتجاه للطلبات أو الشكاوى المقدمة من المصريين في الخارج، هذا بالإضافة إلى سهولة التواصل مع المصريين بالخارج في أوقات الأزمات مضيفة أننا بحاجة للتواصل مع جميع المصريين في مناطق الأزمة أو الكارثة لإبلاغهم بالتعليمات بناءً على موقعهم، هذا بالإضافة إلى مساهمة هذه التكنولوجيا الحديثة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من الآليات.

ومن جانبه، قدم كوجو بوايكي نائب رئيس شركة ميتا للسياسات العامة لإفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، الشكر للحضور مؤكدا أن التعاون مع مصر سيكون مفيدا جدا ويعود بالنفع للجانبين وخصوصا على الاقتصاد المصري، ولدينا مبادرات كثيرة في مصر، واليوم يأتي هذا اللقاء المميز مع مسؤولين مصريين بارزين،  فمصر مهمة جدا بالنسبة للعالم بتاريخها وحضارتها والقطاع الحكومي مهم جدا بالنسبة لشركة ميتا والتعاون مع مصر سيمثل إضافة قوية، موضحا أن شركة ميتا تدعم اتجاه الدولة المصرية في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي و دعم الابتكار والتطور التكنولوجي، نظراً لما يحمله هذا الملف من عوائد اقتصادية مهمة للدولة المصرية، وأن تكون الدولة المصرية في طليعة دول المنطقة في مجالات تطبيقات تكنولوجيا الميتافرس والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات،  تمهيداً لإطلاق خارطة طريق مشتركة.

وتناولت الحلقة النقاشية كافة المقترحات والآراء لاستفادة الحكومة المصرية من مميزات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تم التأكيد على الخروج من فعاليات الأسبوع بعدد من التوصيات القابلة للتنفيذ لتحقيق المنفعة للجانبين.

وتهدف فعاليات الأسبوع الى تسليط الضوء على تكنولوجيا الميتافيرس والذكاء الاصطناعي باعتبارهما امتدادا جديدا للإنترنت، وأيضا كمبادرة جديدة لتعزيز الابتكار وتمهيداً لخلق إطار استراتيجي ملائم يعزز تبني تكنولوجيا الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في مصر خلال السنوات المقبلة في مختلف المجالات.

124130a3-f327-430d-b09e-1792b247ad7c
124130a3-f327-430d-b09e-1792b247ad7c
7eec86df-6c7b-4473-bf45-ef895cce86ba
7eec86df-6c7b-4473-bf45-ef895cce86ba
e4c2b9fb-6023-4ba4-b0f6-4b0b0c30ec18
e4c2b9fb-6023-4ba4-b0f6-4b0b0c30ec18
c79e72a9-46a9-4862-b819-31506cb9c72b
c79e72a9-46a9-4862-b819-31506cb9c72b
446802bb-4842-4e23-a091-090f96b62b5d
446802bb-4842-4e23-a091-090f96b62b5d
97747d44-3ad5-412c-96ab-d488b47636da
97747d44-3ad5-412c-96ab-d488b47636da
73fb282a-4b64-4593-9d78-1adf62e88191
73fb282a-4b64-4593-9d78-1adf62e88191
7b494db2-6575-4bdd-a826-2941ecd6d871
7b494db2-6575-4bdd-a826-2941ecd6d871
459049ac-ff99-40bd-8f72-bd581faea9e6
459049ac-ff99-40bd-8f72-bd581faea9e6
40420857-e123-4ad9-911c-7b4f15aaa7b3
40420857-e123-4ad9-911c-7b4f15aaa7b3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

ترشيحاتنا

يبدأ من 25 ألف جنيه| تفاصيل هواتف iPhone 15.. جوانب تيتانيوم ووداعا مشكلة الشاحن

الـ يونيسف تحذر: 333 مليون طفل في العالم يعانون الفقر المدقع

شخص متميز بلا شك يجب الاعتراف بهذا.. بوتين يثني على إيلون ماسك

تراجع أسعار الذهب.. واستقرار الدولار اليوم.. وسقوط أمطار بهذه المناطق|أخبار تهمك

مصر تكتسح تونس 3-0 وتتأهل لنهائي فرق السيدات ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

رومانيا تعلن تحديد أجزاء من طائرة مسيرة جديدة على أراضيها

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

مفأجاة.. حفل زفاف ينقذ سكان قرية كاملة من كارثة زلزال المغرب

علشان متترميش.. أخطاء احذر ارتكابها عند حفظ حلاوة المولد في المنزل

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ