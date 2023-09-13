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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع وزير الشئون السياسية بـ سيراليون التعاون المشترك

خلال التنظيم والادارة
خلال التنظيم والادارة

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون، ورئيس لجنة مراجعة النظراء بسيراليون والوفد المرافق له، في إطار بحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، وذلك على هامش زيارته لمصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي عقد بالقاهرة يومي 10 و 11 سبتمبر 2023، وتناول  سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ ، خلال اللقاء خطة مصر في ملف الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، عبر تنفيذ هذه الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية في عام 2014 ، بمحاورها الخمسة ،  الإصلاح التشريعي التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

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 كما استعرض أيضا تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والانجازات التي تحققت في هذا الملف، مؤكدا أن جهود عمليات الإصلاح الإداري ما كان لها ان تتم بدون دعم القيادة السياسية.

من جانبه، أعرب أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بجمهورية سیرالیون عن سعادته بالاطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، وخاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي وتجربة مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي تم ذكره في التقرير الذي أعدته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ضمن أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتقييم المتقدمين لشغل الوظائف العامة.. مؤكدا رغبة سيراليون في تعزيز التعاون المشترك مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات في إطار شراكة تحقق مصالح البلدين.

وأشار الوزير كالون، إلى خطة الحكومة في سيراليون في الإصلاح الإداري واهتمامهم بالتعاون الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتبادل الخبرات في مجال الإدارة العامة وأفضل الممارسات في هذا الصدد، مشيدا بالتقدم الذي حققته مصر في مجال الإصلاح الإداري .

وضم الوفد بجانب أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون كلاً . من السيد السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون بالقاهرة، والسيد محمد بوكاري كالون، سكرتير بسفارة سيراليون بالقاهرة، والسيدة سارة السيد توفيق عضو اللجنة بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، كما حضر اللقاء السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء بجمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن أمارا كالون والوفد المرافق له، قاموا بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات واطلع على الامتحانات التي يجريها الجهاز حاليا لتقييم المتقدمين في مسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم  بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافة إلى الاطلاع على آلية عمل المركز المؤمنة ضد أي تدخل بشري، كما قام بزيارة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح عليه السلام، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية .

وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور صالح الشيخ درع الجهاز إلى السيد أمارا كالون تقديرا لزيارته الكريمة وللعلاقات المتميزة بين البلدين.

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