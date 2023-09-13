موقف كولر من مشاركة موديست في السوبر الإفريقي| تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مصير موديست صفقة النادي الأهلي الجديدة، من المشاركة لقاء السوبر الإفريقي.

وكتب عبر فيسبوك: “كولر لم يحسم قراره حتى الآن بشأن مشاركة موديست، لكنه متحمس بشدة للدفع به”.

وأعلن النادي الأهلي، ضم أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم لينتهي عقده في 2024 مع وجود إمكانية لمد العقد لمدة عام.

ويخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مرانه الأول في السعودية، وذلك استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يستعد لمواجهة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

ووصلت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى السعودية، مساء أمس الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، وذلك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وتقام مباراة السوبر الإفريقى بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى يوم 15 سبتمبر، بالسعودية وتحديدا مدينة الطائف.