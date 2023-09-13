عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب: انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر يستهدف دعم القطاع الصناعي

هند رشاد - عضو مجلس
هند رشاد - عضو مجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن انطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في  مصر، يستهدف خلق فرص واعدة للاستثمار البيئي والمناخي والتطوير الصناعي المستدام، ودعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت “رشاد”، في تصريحات صحفية لها، أن مصر تمتلك الكثير في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، ما يؤدي إلى دعم الصناعة من خلال تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.

 

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن السوق المصرية  بها الكثير من فرص الاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، قائلة: "هذه الفرص ستخلق استثمارات تقدر بما يقرب من 20 مليار دولار سنويًا".

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي سيعمل على إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص من خلال فتح مجال للنقاش حول كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة أو المؤسسات التجارية والتمويلية أو البنوك.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ على المستويين الوطني والعالمي.

التطوير الصناعي التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف آخر التطورات في عملية انضمام أوكرانيا إلى الكتلة

كأس السوبر الإفريقي.. علي معلول ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

بعد قرار الحكومة برسوم الإقامة لهم.. تعرف على شروط عمل الأجانب في مصر

المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع عدد النازحين من السودان لأكثر من 5 ملايين

7 ملايين جنيه.. ستاد القاهرة يكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

ضبط المتهمين بسرقة أموال وهواتف لاعبي نادي بيراميدز من غرفة تغيير الملابس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

مفأجاة.. حفل زفاف ينقذ سكان قرية كاملة من كارثة زلزال المغرب

علشان متترميش.. أخطاء احذر ارتكابها عند حفظ حلاوة المولد في المنزل

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

فيديو

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ