الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بالقرب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة ، خلال المظاهرات التي حدثت الليلة بالقرب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قوات الجيش اعتقلت الليلة الماضية خلال توترات وقعت بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة 3 فلسطينيين".

وأضاف: "تم تحويل المشتبه بهم لإجراء المزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن".

وتظاهر عدد من الفلسطينيين أمس الثلاثاء، وأحرقوا الإطارات خلال احتجاج على أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية عند الحدود الشرقية لمدينة غزة .