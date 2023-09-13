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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة رابحة.. كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro من آبل

iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro

سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro.. أقوى إصدارات شركة آبل الرائدة لعام 2023، وهو الطراز الذي يقبل عشاق هواتف آيفون دائما على شرائه نظرا لمواصفاته القوية، لذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro.

سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro


يأتي هاتف iPhone 15 Pro، بشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بقياس 6.1 بوصة، تتميز بدقة 1179 × 2556 بكسل، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، كما تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

 

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وتمتاز شاشة هاتف iPhone 15 Pro، بدعما لميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة، وزودت آبل هاتفها الجديد بكابل USB-C للشحن ونقل البيانات بسرعة أكبر، ويتميز الهاتف بدعم ميزة "أين أصدقائي"، والبقاء على اتصال أثناء السفر.

وزودت آبل هاتف iPhone 15 Pro، بمعالجها الأحدث Apple A17 Bionic، المطور بدقة تصنيع 3 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجيابايت، وبخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت.

iPhone 15 Pro

ويتمتع هاتف iPhone 15 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر واسع بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.8، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.2،  كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويدعم هاتف iPhone 15 Pro، تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

وتدعى آبل أن هاتف iPhone 15 Pro، يحتوى على بطارية تدوم لمدة يوم كامل يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط عبر شاحن USB-C، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات والشاحن العكسي بقدرة 7.5 وات.

ويأتي هاتف iPhone 15 Pro، مع دعما لشريحة الاتصال الالكترونية eSIM، البديلة لشريحة SIM، ويدعم خدمات الدفع من آبل Apple Pay، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد من آبل iOS 17.

سعر iPhone 15 Pro

وسيتوفر الهاتف في اللون الأسود، والأبيض، والأزرق، والتانتينوم، في الإمارات بسعر يبدأ من 4300 درهما إمارتيا.

وسيتوفر هاتف iPhone 15 Pro، في السعودية مقابل سعر يبدأ من 4799 ريال سعودي.

بينما تتوفر النسخة العالمية بسعر يبدأ من 999 دولار (أي ما يعادل 30 ألف و800 جنيه مصري).

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