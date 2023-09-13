رحم الله الشهداء.. رئيس الحركة الوطنية يعزي في ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

تقدم اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بخالص العزاء والمواساة إلى الأشقاء فى دولتي المغرب وليبيا في ضحايا كارثتي الزلزال والعاصفة دانيال، والتي راح ضحيتهما الآلاف من الضحايا الابرياء وسقط في الكارثتين قتلى ومصابين ومفقودين مازال مصيرهم في علم الغيب معبرا عن دعواته وامانيه بسرعة تجاوز الازمة وان يرحم الله الشهداء الذين استشهدوا في تلك الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين الشقيقين.

دعم الاشقاء العرب في النكبة

وقال رئيس الحركة الوطنية المصرية فى بيان له، إن التحرك المصري بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل دعم الاشقاء العرب في النكبة التي حلت بهم في ليبيا والمغرب انعكاس واضح للشعور بالمسئولية الوطنية تجاه شعوب شقيقة تواجه مصاب جلل.



ويؤكد ايضا على موقف مصر الداعم لكل البلدان العربية وبالأخص في اوقات المحن والمصائب

فمصر هي الشقيقة الكبري التي لا تتأخر يوما عن تقديم يد العون إلى كل محتاج، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الاشقاء مطالبا بتعزيز الدعم العربي المقدم الدولتين الشقيقتين من المساهمة في العثور على المفقودين العالقين، فضلا عن تخطى آثار الكارثتين سريعا، موضحا أن ما حدث خلف كم هائل من الدمار الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل تنفيذ خطط سريعة للإعمار لكي تعود للحياة في البلدين إلى طبيعتها.

وتابع اللواء رؤوف السيد في تصريحاته مشددا على أهمية بروز دور المجتمع الدولي في المساندة ومد يد العون في تلك الكوارث الطبيعية بما يرسخ معاني التكاتف والتعاضد في مثل هذه المواقف لان تقديم الدعم في هذه اللحظات الحرجة، يساهم في تخفيف معاناة الضحايا وتوفير المساعدة للمتضررين لأن التضامن في مواجهة الكوارث الإنسانية واجب إنساني عربي ودولي بما يعد مظهرًا من مظاهر التعاون والتضامن الإنساني والإقليمي والدولي الذي يجمع الشعوب العربية في اللحظات الصعبة.