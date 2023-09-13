وسط غياب النجوم.. تشييع جثمان الفنانة كاريمان لمثواها الأخير| صور

شيعت جثمان الفنانة كاريمان، إلي مثواها الاخير بعد صلاة الجنازة عليها في مسجد مصطفى محمود.

وودعها نجلها بدموع حارة، وسط غياب نجوم الفن مراسم التشييع والجنازة.

وتصدر خبر وفاة الفنانة كريمان محركات البحث فى جوجل، وذلك بعد أن أعلن نجلها الوحيد رجل الأعمال شيرين من خلال منشور عبر موقع “فيسبوك”،عن وفاتها عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ورغم اعتزال الفنانة كريمان الفن وابتعادها الكامل عن الأضواء منذ سنوات طويلة، بعد أن ارتدت الحجاب، إلا أنها ما زالت عالقة فى أذهاننا من خلال أعمالها المميزة التى قدمتها منذ دخولها الفن.

قدمت الفنانة كاريمان بعض المسرحيات التى يشاهدها الجمهور ويستمتع بها حتى هذا الوقت، أبرزها: عمتي فتافيت السكر، وكناس في جاردن سيتي.

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