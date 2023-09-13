استمراراً لمشاركتها الفعالة بـ"حياة كريمة".. جامعة سوهاج تطلق قافلتها التنموية لـ"الديابات"

أطلقت جامعة سوهاج، قافلة تنموية شاملة إلى قرية الديابات بمركز اخميم، استمراراً لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة حياة كريمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تحرص علي المشاركة الفعالة والإيجابية في مبادرة "حياة كريمة"، في ضوء المسؤولية المجتمعية لها، وتنفيذ خطتها التي من أولوياتها المساهمة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة، وتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا،، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان إدارة الجامعة تعمل علي تسخير كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لفئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، وذاك أنطلاقًا من إدراكها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب انه خلال القافلة تم توقبع الكشف الطبي علي ٨٥٣ حالة بعيادات الباطنة ، الأطفال ، النساء والتوليد ، نفسية وعصبية ، الأنف والأذن والحنجرة، الصدرية، الجلدية ، الجراحة، التخاطب، والمسالك، إلى جانب صرف الأدوية والعلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة.

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد كلية الطب البيطري إلى ان القافلة ضمت ايضاً فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، حيث ناظر الأطباء ٤٦٧ حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لها.

جامعة سوهاج

وأدت القافلة دورا وقائيا للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

جدير بالذكر أن القافلة تضمنت عدد من الندوات التوعوية لاهالي القرية حاضر بها كلاً من الدكتور أحمد فتحي النحاس أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث ألقي ندوة بعنوان الزواج المبكر وختان الإناث جريمتان يعاقب عليهما القانون.

كما حاضرت الطبيبة آلاء جمال الدين غانم مدرس مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب عن مناهضة العنف ضد المرأة والطفل، وألقت الطبيبة هاجر علي أحمد معيد بقسم طب الأسرة كلية الطب ندوة عن أهمية تنظيم الأسرة والمخاطر الصحية المترتبة على كثرة الإنجاب.