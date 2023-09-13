مصدر تركي: محادثة أردوغان وبوتين بشأن الحبوب مدرجة على جدول الأعمال

قال مصدر في الرئاسة التركية لوكالة "ريا نوفوستي"، إن الحديث الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدرج على جدول الأعمال.

وأضاف المصدرلنوفوستي :"مثل هذه المحادثة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن لا يزال غير معروف هل ستتم قبل دورة الجمعية العام للأمم المتحدة أو بعدها"، حسبما نقلت روسيا اليوم.

كان قد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية إلى الوفاء بوعودها لروسيا والقيام بدورها في إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود.

في حديثه للصحفيين على متن طائرة عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند، قال أردوغان إنه سيناقش مرة أخرى إحياء الاتفاق مع فلاديمير بوتين، وأضاف أن هذه القضية ستكون من بين أهم النقاط على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

كان لانهيار الاتفاق تأثيرات وصلت إلى ما هو أبعد من روسيا وأوكرانيا.