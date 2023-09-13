عمل الإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين وشغل المرأة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة للتوعية في مقر مركز التدريب المهني ، تناولت مجموعة من الموضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل ، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ،والتى تستهدف حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات للعاملين والتمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر أساسي وفعال في كافة خطط التنمية .

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية ، أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل قامت بتنظيم الندوة ، وقامت بإلقاء المحاضرة مروة أنس مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة و تنمية الأسرة المصرية بالمديرية ، والتى تناولت التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا فى الشركات ، كما جرى استعراض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء والتنويه عن الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل ، وكذلك تم شرح أنواع مخاطر العمل و طرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل وبالتالي على إنتاجية الفرد العامل .

64e539d5-5a65-4677-89ff-254dbe78e0ab

7a6b0c0f-689f-47ed-839a-2616618aac00