عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين وشغل المرأة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة للتوعية في مقر مركز التدريب المهني ، تناولت مجموعة من الموضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل ، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ،والتى تستهدف حياة كريمة للمواطن المصري  وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات للعاملين والتمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر أساسي وفعال في كافة خطط التنمية .

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية  ، أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل قامت بتنظيم الندوة ، وقامت بإلقاء المحاضرة مروة أنس مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة و تنمية الأسرة المصرية بالمديرية ، والتى تناولت التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا فى الشركات ، كما جرى استعراض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء والتنويه عن الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل ، وكذلك تم شرح أنواع مخاطر العمل و طرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل وبالتالي على إنتاجية الفرد العامل .

64e539d5-5a65-4677-89ff-254dbe78e0ab
64e539d5-5a65-4677-89ff-254dbe78e0ab
7a6b0c0f-689f-47ed-839a-2616618aac00
7a6b0c0f-689f-47ed-839a-2616618aac00
34a5b7b9-2585-4a4f-97c3-9a710bfe4f02
34a5b7b9-2585-4a4f-97c3-9a710bfe4f02

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

رسميا| كشف بأسماء الضحايا المصريين في إعصار درنة الليبية.. صور

ترشيحاتنا

"كائنات فضائية" تعود لـ1000 عام تثير ذهولا في كونجرس المكسيك| شاهد

"إيني" الإيطالية: أداء حقل ظهر في مصر يتماشى مع خطط الشركة

لافروف يعلق على التكهنات بتبادل أسلحة محتمل مع كوريا الشمالية

عزاء الفنان الراحلة كريمان بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

صفقة رابحة..كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro من آبل

بمليون جنيه.. اشتري فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط سيول درنة ..مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

فيديو

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

مذيعة تظهر بفستان زفاف وتطلب عريسًا على الهواء.. ما علاقة السيدة خديجة؟ «فيديوجراف»

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ