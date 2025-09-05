تاني يوم في العناية المركزة.. كريم سامي مغاوري يعلن تعرضه لوعكة صحية جديدة

أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

وشارك كريم سامي مغاوري، صورته داخل العناية المركزة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها: «دعواتكم بالشفاء، أنا تاني ليلة ليّا في العناية المركزة.. اللهم اشفني وعافني».

وسبق أن تعرض كريم مغاوري لوعكة صحية، وقال في تصريحات سابقة لـ “صدى البلد”: “الحمد لله عملت العملية.. كانت صعبة جدا واستغرقت 6 ساعات، عملية في المعدة.. عملت 4 عمليات في 6 ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة، عملية قص معدة، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فترة راحة بعد العملية، ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.