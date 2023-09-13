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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تشييع 75 جثمانا.. أهالى قرية الشريف: لسه فيه مفقودين في ليبيا

تشييع جثامين
تشييع جثامين

عرضت "سكاى نيوز يوتيوب"، تقرير عن تشييع جنازة 75 مصريا كانوا يعملون بدولة ليبيا.

وأوضح التقرير، أن جثامين الـ 75 مصريا تم تشييعها بـ قرية الشريف بمحافظة بنى سويف، حيث لقى المصريون مصرعهم بسبب إعصار دانيال الذى ضرب 3 مدن ليبية.

حالة صدمة

وقال أحد أطباء القرية، إن الأهالى فى حالة صدمة، معقبا "فى بيت مات فيه 3 أخوة، فيه ست مات ولادها الاتنين المفروض كانوا ينزلوا فرحهم بعد كام شهر".

وأوضح الطبيب التابع لقرية الشريف، أن الـ 75 شخصا الذين توفوا من خمس عائلات فى القرية، لافتا إلى أن مازال يوجد عدد من المفقودين من أهالى القرية. 

وشيع أهالي محافظة بني سويف جثامين 75 من أبناء مركز ببا، ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في جنازة مهيبة، إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد.

إعصار إعصار دانيال بني سويف قرية الشريف محافظة بني سويف مدن ليبية

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