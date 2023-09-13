افتتاح موسم جني القطن بالقنطرة شرق وسط فرحة عارمة وأجواء مبهجة

انطلق رسميا موسم جنى القطن بقرية جلبانة بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حيث شهدت القرية هذا العام إقبالا ملحوظا من المزارعين علي زراعة الذهب الابيض.

وشهد الاحتفال الدكتور سامى بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمحافظة الاسماعيلية والمهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد عبد المقصود مدير الارشاد الزراعي بالقنطرة شرق ، والمهندس السيد عطية اخصائي زراعة المحصول والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة، ومهندسي الارشاد الزراعي والاحصاء ومكافحة الافات من مديرية الزراعة بالإسماعيلية موسم جنى القطن بالقنطره شرق ومشاركة المزارعين افراحهم.



وقال المهندس نفادي ان الحالة العامة للنبات جيدة خاصة المنزرعه مبكرا في أواخر شهر مارس وبانتاجية وفيرة والصنف المزروع هو جيزة 94 طويل التيلة وهو صنف ممتاز مبكر النضج، والنبات الواحد يحمل من 30 إلى 40 لوزة.

كما أضاف أن نسبة التفتيح وصلت إلى 60%، مؤكدًا على أن الادارة الزراعية بالقنطرة شرق وفرت التقاوي المنتقاة وكذلك كافة أنواع المبيدات الخاصة بالمكافحة لمحصول القطن بأسعار مدعمة للمزراعين، مع وجود جهاز مكافحة القطن يوميا مع المزارعين لحل أي مشكلات قد تواجههم.



وأثني الحاضرون على جودة وكمية محصول القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة.

واضافوا أن القطن يتميز بكونه محصولًا ثلاثى الغرض يستخرج منه زيت بذرة القطن وكسب علف الحيوانات، مؤكدًا أنه محصول إستراتيجى مهم للاقتصاد المصرى ويمثل حلولًا لمشكلات كثيرة يعانى منها الاقتصاد".

وقال المهندس محمد عبد المقصود يتم جني القطن علي مرحلتين المرحلة الأولي عندما تصل نسبة التفتيح إلي 60% وبعد ذلك يتم جني القطن المرحلة الثانية وذلك لضمان جودة ورتبة القطن العالية.



أضاف أن محصول القطن بالقنطرة شرق مبشّر هذا الموسم، ولم تحدث به أى إخفاقات أو مشكلات.



وقال المهندس السيد عطية تم تنفيذ خطة المكافحة على أكمل وجه، وهو ما يبشر بإنتاجية عالية من محصول القطن للفدان مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال إن مهمة لجان المكافحة تمتد إلى ما بعد الجنى لمتابعة عمليات التخلص الآمن من مخلفات القطن.



وقال المهندس ماجد أن الندوات الارشاديه لحث المزارعين ساهمت بشكل كبير في زيادة المساحة بعد تراجعها الأعوام الماضية .

كما ساهمت المنظومة التسويقية الجديدة لمحصول القطن فى تحقيق عائد مجزى للفلاح إلى ما يقارب من 6000 جنيه للقنطار.



أضاف ان إقبال المزارع على زراعة القطن مرهون بتسويقه جيدًا.



ومن ناحية اخري، سادت اجواء من الفرحة والسعادة وجوة الفلاحين ن رجال ونساء واطفال قرية جلبانة وهو علي امل جني وجلب الخير له .

جدير بالذكر ان المساحة المنزرعة من محصول القطن هذا العام ١٣٠٥ فدان .

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