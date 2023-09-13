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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبول طلبات التنازل المقدمة من 55 متعاقدا باجتماع صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة

إجتماع مجلس إدارة
إجتماع مجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضي

أكد السيد اللواءمحمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة على ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين في إستصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للإستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .

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جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضي، وذلك بحضور السيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون وكلا من وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ومديرى ادارات حماية أملاك الدولة والشئون القانونية والتخطيط العمرانى والشئون المالية والإدارية والإستثمار والضرائب العقارية.

حيث وافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمه من 55 من المتعاقدين على مساحات أراضي بوادي النطرون لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق إستصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .

كما تم الموافقه على عدد من طلبات التسجيل لأراضي أملاك الدوله التي سبق التعاقد عليها بموجب عقود إبتدائيه بوادي النطرون بعد سداد كامل الثمن والحصول على كافة الموافقات المطلوبه

وكذا الموافقه على تعديل أعماق الشرائح بمركز وادي النطرون لتتناسب مع الوضع على الطبيعه بناءا على عرض اللجنه المشكله برئاسة مدير مديرية  الاسكان والمرافق
 
كما تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمه من مستثمرين بخصوص تغيير النشاط ، حيث تم الموافقة على حاله تغيير إستخدام النشاط لقطعه أرض على مساحة 3870 م2 من إستصلاح وزراعة إلى أرض مشروعات، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان المختصة .

هذا وقد أشاد السيد اللواء سكرتير عام المحافظة بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وخاصة بمركز ومدينة وادي النطرون، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.

البحيرة استصلاح وزراعة الأراضي السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ تخطيط العمراني سكرتير عام المحافظة لإنتاج الزراعى مديرية الإسكان والمرافق وكيل وزارة الزراعة وفير فرص العمل وزارة الزراعة

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