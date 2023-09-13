منظومة الشفق القطبي| دليل قاطع يثبت أن زلزال المغرب وسوريا وتركيا مصنعين

رد الدكتور محمود صلاح الباحث في ما وراء الطبيعية، على ما يتردد بشأن أن زلازل المغرب مصنع وليس طبيعيا، مشيرا إلى أن هناك تقنيات موجودة في العالم يمكن أن يسبب زلزال.



وأضاف محمود صلاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك دلائل مرتبطة بهذا الزلزال، ومنها أن الزلازل المصنعة يكون له صوت عالي وواضح، ويظهر معاها وميض أزرق.



وتابع الدكتور محمود صلاح الباحث في ما وراء الطبيعية، أن هناك أجهزة وإمكانيات تستطيع أحداث زلزال في منطقة معينة، لافتا إلى أن زلزال المغرب مصنع، والدليل انه أولا ظهور الوميض الأزرق، وايضا ان زلزال المغرب قريب من البحر، وهذا عكس طبيعة عمل الزلازل، وخاصة أن الزلازل تحتاج لعمق، متابعا انه ظهور عالم هولندي يتنبأ بحدوث زلزال في مكان معين ويحدث، دليل آخر.



وتابع الدكتور محمود صلاح الباحث في ما وراء الطبيعية، أن منظومة الشفق القطبي عالي التردد هو سبب زلزال المغرب وايضا سبب زلزلاي سوريا وتركيا، وهذا يؤكد أن كل هذه الزلازل مصنعة.

