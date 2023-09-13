أستاذ علاقات دولية: الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت العوار العالمي.. وأمريكا تستخدم «الحرب بالوكالة»|فيديو

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية ، الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت العوار العالمى بشكل واضح، وأن القطبية الأحادية أصبحت عاجزة على حل النزاعات.

وأضاف فارس حامد خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن تراجع الدور الأمريكى فى أغلب القضايا الدولية، منح روسيا والصين فرصة لملء الفراغ الذي تركته واشنطن.

صنع رؤوس

وأوضح الدكتور حامد فارس، أن الولايات المتحدة بدأت تتحرك لصنع رؤوس جديدة للضغط على خصومها "الحرب بالوكالة" فى مناطق مؤثرة في المشهد الدولي.

وتابع الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، التحرك من قبل روسيا والصين مؤثر على المستوى العالمى خاصة بعد ضم دول جديدة.