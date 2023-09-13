لو عايز تكسب بالدولار.. تفاصيل الشهادات الدولارية من بنكي مصر والأهلي 2023

تجذب العوائد الدولارية شريحة كبيرة من المستثمرين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالجنيه المصري، فيعتبره البعض استثمارا آمنا، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية في إطلاق الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، و العملات الاجنبية لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.

أطلق بنكا الأهلي ومصر أوعية ادخارية بالدولار لمدة 3 سنوات، كما أعلن البنكان عن توافرها للعملاء منذ يوليو 2023.

ويقدم البنك الأهلي لعملائه شهادتين دولاريتين لمدة ثلاث سنوات تحت مسمى "الأهلي بلس" و "الأهلي فورا"، تبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، بعائد سنوي يصل إلى 7%؜ و يصرف ربع سنوي للشهادة الأولى، و 9% الشهادة الثانية، يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

كما يقدم بنك مصر لعملائه شهادتين دولاريتين لمدة ثلاث سنوات تحت مسمى "القمة" و"إيليت" بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، بعائد يصل إلى 9% سنوياً للشهادة الأولى، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، وعائد 7% سنوياً للشهادة الثانية، ويتم صرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي.



شهادة البنك الأهلي الجديدة

ويطرح البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة ثلاث سنوات تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم.

ويطرح البنك الأهلي الشهادة الدولارية الأولى تحت مسمى "الأهلي بلس" تبلغ مدتها ثلاث سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى عشرة ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

والشهادة الدولارية الثانية بمسمي "الأهلي فورا" تبلغ مدتها ثلاث سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الشراء(الدولار الأمريكي).

فئة الشهادات الدولارية الجديدة

وأوضح: تبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

كيفية شراء شهادة البنك الأهلي

وتابع البنك في بيانه: "يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية".

أما لغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي و المنتج المطلوب شراؤه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الإلكتروني تزامنا مع إطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأية قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا.

شهادات بنك مصر الدولارية

كما أعلن بنك مصر عن شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات ، ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من غد.

ويطرح بنك مصر شهادة تحت مسمي "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب و يصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، و يتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كيفية شراء الشهادة الدولارية

ويمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.

ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الاعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

وأكد بنك مصر أن طرح تلك الشهادات يعد استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنك دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.