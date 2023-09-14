تايجر لافت.. مي حلمي تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت مي حلمي، مرتديه فستان تايجر ذا تصميم لافت ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي حلمي، في الماكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها مع اختيار نظارة شمسية باللون الاسود لاكمال اللوك.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي حلمي