أعادت تعريف العولمة.. دبلوماسي سابق: الصين غيرت المعادلة الغربية بالتحول للرأسمالية |فيديو

قال السفير حسين هريدي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفكر الغربى يعتقد ضرورة مصاحبة الديمقراطية للنظام الرأسمالي .

وتابع السفير حسين هريدي خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أنه بتولي الرئيس الصينى الحالى عام 2012 بكين استطاعت أن تغيير هذه المعادلة الغربية من خلال التحول إلى الرأسمالية.

تعريف العولمة

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الصين تعيد تعريف العولمة، وتمنع فرض أي تكتل معين على النظام الدولي.

وتابع حسين هريدى أن الرئيس الأمريكي جون بايدن حظر تصدير الرقائق المتقدمة للصين ، في محاولة لوقف التقدم الصيني، ورغم ذلك استطاعت شركة هواوي الصينية تصنيع تليفون متقدم جدًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منذ عام 2021 وهي تستخدم تايوان لإرهاق بكين، واستطاعت أن تجذب الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في هذه الأمر.