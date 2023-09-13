بمبلغ ضخم.. أمريكا توافق على بيع مقاتلات إف-35 إلى كوريا الجنوبية

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، على بيع مقاتلات إف-35 إلى كوريا الجنوبية بقيمة 5 مليارات دولار، وهي طائرات مقاتلة متطورة ذات قدرة على التخفي، وسط تصاعد التوترات مع جارتها الشمالية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، أبلغت وزارة الخارجية الكونجرس بأنها أعطت الضوء الأخضر لبيع 25 طائرة من صنع شركة لوكهيد مارتن بالإضافة إلى المحركات والمعدات ذات الصلة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن البيع "سيحسن قدرة كوريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرة دفاعية موثوقة لردع العدوان في المنطقة وضمان قابلية العمل المتبادل مع القوات الأمريكية".

وأضافت أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وبدأت الطائرات الحربية الأمريكية والكورية الجنوبية أكبر مناورات جوية على الإطلاق.

وقامت كوريا الجنوبية بتشغيل طائرات F-35 منذ عام 2018. وتوافق الولايات المتحدة فقط على بيع الطائرات لأقرب شركائها.

وتأتي عملية البيع مع استمرار تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية، التي أجرت أحدث تجاربها الصاروخية في الوقت الذي زار فيه الزعيم كيم جونج أون روسيا لمناقشة تعاون أكبر في مجال الأسلحة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

