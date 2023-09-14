أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

شهدت أسعار ،مواد البناء، ارتفاعا منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث زاد سعر الحديد بقيمة تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 جنيه في الطن ، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بحد أقصي 300 جنيه.

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الخميس، 14 سبتمبر 2023.



وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:



سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 33500 جنيه للطن.



بلغ سعر حديد بشاي اليوم الخميس عند 33000جنيها للطن.



وصل سعر حديد العتال اليوم الخميس 32800جنيه للطن.



سجل سعر حديد عطية اليوم الخميس 32700جنيه للطن



سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس 31800جنيه للطن الواحد.



سجل سعر حديد المراكبي اليوم الخميس نحو 32500جنيه للطن الواحد.



سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 32500جنيه للطن .



بلغ سعر حديد الكومي اليوم الخميس نحو 32400جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد المعادي اليوم الخميس نحو 32200جنيه للطن الواحد.



بلغ سعر حديد العشرى اليوم الخميس نحو 32500 جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس نحو 32100جنيه للطن الواحد.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الخميس:



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 2020جنيه لطن المسلح .



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1970جنيه لطن النصر.



وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الخميس نحو 2020جنيه للطن .



وسجل أسمنت شركة المينا اليوم الخميس نحو 1970 جنيها للطن.



وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الخميس نحو 1890جنيها للطن.



وسجل أسمنت شركة وادي النيل اليوم الخميس نحو 1880جنيها للطن.



وسجل سعر أسمنت بشركة السويس للأسمنت اليوم الخميس نحو 1940جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس نحو 1950جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الخميس نحو 2150 جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم الخميس نحو 1890جنيها للطن.



وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.





