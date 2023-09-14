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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للوصول إلى السعادة.. 10 عادات يومية احرص عليها

10 عادات يومية احرص
10 عادات يومية احرص عليها لتحقيق السعادة

يحلم الجميع بالسعادة، ولكن الذى يتجاهله البعض هو أن السعادة قرار ويجب على الشخص اتباع روتين حياة بشكل معين لتحقيقها.

قال الدكتور سلمان إمام، استشارى الطب النفسي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه من أجل الوصول إلى السعادة، يجب الحرص على عشر عادات يومية:

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10 عادات يومية احرص عليها لتحقيق السعادة

التمرين البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام. 

يساهم النشاط البدني في إفراز المواد الكيميائية التي تعزز المزاج الجيد وتقلل من التوتر والقلق.

الاستيقاظ والنوم المنتظم: حافظ على جدول نوم منتظم وقم بالاستيقاظ في وقت محدد.

الحصول على قسط كافٍ من النوم يسهم في الشعور بالنشاط والانتعاش ويعزز الصحة العامة.

التواصل الاجتماعي: قم ببناء والحفاظ على العلاقات الاجتماعية القوية. 

تفاعل مع الأصدقاء والعائلة وقم بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تستمتع بها.

التأمل والاسترخاء: قم بممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء مثل اليوغا أو التنفس العميق. 

هذه العادات تساعد في تهدئة العقل وتقليل التوتر وتعزز الشعور بالسكينة الداخلية.

الاهتمام بالتغذية الصحية: تناول وجبات متوازنة وغنية بالمواد الغذائية الصحية. 

تأكد من تناول الخضراوات والفواكه والبروتين والألياف وشرب كمية كافية من الماء.

قراءة وتعلم جديد: استمر في تطوير نفسك من خلال القراءة واكتساب المعرفة في مجالات مختلفة. 

قد تساعدك هذه العادة على توسيع آفاقك وزيادة الإلهام والرضا الذاتي.

التركيز على الإيجابية: حاول تغيير النظرة العامة إلى الحياة والتركيز على الجوانب الإيجابية.

ممارسة الامتنان والتفكير الإيجابي يمكن أن تحسن المزاج وتعزز السعادة العامة.

القيام بالأعمال الخيرية: ابحث عن فرص للقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة الآخرين. 

قد تجد السعادة في إحداث فرق في حياة الأشخاص الآخرين ومجتمعك.

ممارسة الهوايات والاستمتاع: ضع وقتًا لممارسة الهوايات والأنشطة التي تستمتع بها. 

قد تكون الرسم، أو الطبخ، أو الغناء، أو أي نشاط يمنحك المتعة والارتياح.

الاستراحة والترفيه: لا تنسَ أهميةالاستراحة والترفيه في حياتك اليومية. 

حافظ على توازنك بين العمل والاستراحة واستمتع بأنشطة تسعدك مثل مشاهدة فيلم مفضل، أو القيام بجولة في الطبيعة، أو الاستماع إلى الموسيقى.

تذكر أن السعادة تكون مبنية على مجموعة من العادات اليومية الصغيرة. 

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتطبيق هذه العادات وجعلها جزءًا من حياتك، لذا كن متواصلًا واستمر في محاولة تحسين نفسك ومزاجك بشكل يومي.

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