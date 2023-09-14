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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وعواصف ترابية.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما أطلقت الأرصاد السعودية تحذيراً بلون الأحمر بوجود أمطار غزيرة على منطقة عسير.
 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 وأضاف التقرير أن سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزئين الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

البحر الأحمر الجنوبية الرؤية الأفقية الرياح السطحية المركز الوطني للأرصاد السعودي المركز الوطني للأرصاد السعودية

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