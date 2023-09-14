عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

إريتريا
إريتريا

أعلن مركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 5 ريختر في إريتريا في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على عمق 12 كم،وذلك بالقرب من أثيوبيا.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات في إريتريا مساء 13 سبتمبر، ولم يتم رصد أي معلومات تفيد بوقوع ضحايا.

ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال وقع على بعد 59 كم شرق العاصمة الأريترية أسمرة، والتي تضم حوالي 563 ألف نسمة.

وأشارت وسائل الإعلام العالمية، إلى أن العديد من السكان في إريتريا شعروا بالزلزال من خلال اهتزال المنازل والأشجار وتحطم النوافذ الزجاجية.

ومن الجدير بالذكر أن إريتريا تعد بلد مجاورة لـ إثيوبيا حيث يوجد سد النهضة.

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب كولومبيا

زلزال جديد بالمغرب.. هزة ارتدادية بقوة 4.6 ريختر تضرب إقليم تارودانت

زلزال إريتريا مركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل الزلزال اثيوبيا سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب كولومبيا

زلزال جديد بالمغرب.. هزة ارتدادية بقوة 4.6 ريختر تضرب إقليم تارودانت

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

أخبار التوك شو |موعد خروج العاصفة دانيال من مصر و زلزال يضرب 3 دول وانتهاء أزمة السجائر

ترشيحاتنا

بسبب رأس السنة العبرية.. إسرائيل تفرض إغلاقًا شاملًا على معابر الضفة وغزة

قبل السوبر الإفريقي.. رسالة هامة من نبيل الحلفاوي لـ لاعبي الأهلي

وزير العدل الإسرائيلي يقرر عدم عقد جلسة للجنة اختيار القضاة

مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ