بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

أعلن مركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 5 ريختر في إريتريا في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على عمق 12 كم،وذلك بالقرب من أثيوبيا.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات في إريتريا مساء 13 سبتمبر، ولم يتم رصد أي معلومات تفيد بوقوع ضحايا.

ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال وقع على بعد 59 كم شرق العاصمة الأريترية أسمرة، والتي تضم حوالي 563 ألف نسمة.

وأشارت وسائل الإعلام العالمية، إلى أن العديد من السكان في إريتريا شعروا بالزلزال من خلال اهتزال المنازل والأشجار وتحطم النوافذ الزجاجية.

ومن الجدير بالذكر أن إريتريا تعد بلد مجاورة لـ إثيوبيا حيث يوجد سد النهضة.