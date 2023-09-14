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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

منحة الوفاة
منحة الوفاة

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات صرف منحة الوفاة بعد وفاة المؤمن عليه، فضلا عن الإجراءات اللازمة للصرف .

صرف منحة الوفاة

بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين و ذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

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تصرف عن 3 أشهر.. شروط الحصول على منحة الوفاة بالقانون

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3 شهور للمؤمن عليه.. التأمينات توضح كيفية صرف منحة الوفاة

ووفقا للتأمينات الإجتماعية تقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

شروط استحقاق منحة الوفاة

تمنح هيئة التأمينات منحة الوفاة للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاش منحة مالية، تقدر بقيمة شهر للمعاش عن شهر الوفاة والشهريين التاليين له، كما يتم ذلك إضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة للأبناء، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

الأوراق المطلوبة لصرف منحة الوفاة


هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على منحة الوفاة والتي تتضمن مايلي :- 


- يلزم تقديم الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

-كما تشمل المستندات المطلوبة تقديم نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- وتشمل الأوراق المطلوبة تقديم نموذج 119 بشأن المستفيدين من المعاش.

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم طلب صرف المنحة.

- كما يتم تقديم نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- كما يلزم استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

الشروط المطلوب توافرها للحصول على منحة الوفاة

- يتم صرف منحة الوفاة حال وفاة صاحب المعاش.

- تشمل الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على منحة الوفاة تقديم الطلب على  النموذج رقم 105 بشأن تحديد المستحقين من منحة الوفاة.

- يجب  توافر شروط الاستحقاق في المعاش، إذا لم يتم تحديد المستفيدين على النموذج رقم 105.

خطوات صرف منحة الوفاة

تشمل  الخطوات اللازمة  لصرف منحة الوفاة للمستحقين والتي تشمل مايلي :-

- يجب على المستحقين تقديم طلب صرف المنحة.

- يلزم استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

- إحضار شهادة وفاة صاحب المعاش.

- تقديم النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- تقديم المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.

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غدا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة من ماكينات atm

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كيف تعيد معاش تكافل و كرامة المقطوع؟.. طريقة التظلم وإعادة الصرف

 وأيضا يتم صرف مصاريف الجنازة والتي يتم صرفها للأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، و إذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

ويتم صرف مصاريف الجنازة و النفقات الخاصة بالجنازة بعد وفاة صاحب المعاش خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

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