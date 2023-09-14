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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغيّر ميزان القوى.. ما سر زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا؟

الرئيس الروسي مع
الرئيس الروسي مع زعيم كوريا الشمالية

قال ليو جون، نائب رئيس الرابطة الصينية للمنظمات الدولية، إن تعزيز التعاون العسكري التقني بين روسيا وكوريا الشمالية قد يغير ميزان القوى فيما يتعلق بالأمن في شمال شرق آسيا، ويضيف متغيرات جديدة إلى اللعبة بين بيونج يانج وواشنطن، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف جون في تصريحات صحفية تعليقًا على زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا، أن تعزيز التعاون العسكري الفني بين روسيا وكوريا الشمالية سيضيف متغيرات جديدة إلى اللعبة الحالية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وإلى حد ما سيغير ميزان القوى في الوضع الأمني في شمال شرق آسيا.

وأشار جون إلى أن بيونج يانج ليها فرصة لتحقيق اختراقات في مجال تكنولوجيات الأقمار الصناعية والفضاء، والتي تحتاج إليها كوريا الشمالية بشدة، من خلال زيادة التعاون العسكري التقني مع روسيا، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تحصل على المزيد من الفرص للتعاون الاقتصادي مع روسيا في الشرق الأقصى، وهو أمر مهم أيضًا بالنسبة لبيونج يانج.

ولفت إلى أنه مع العقوبات الأمريكية والغربية المستمرة، فإن تحول روسيا شرقا لا رجعة فيه، لذلك تعد كوريا الشمالية قوة مهمة تدعم روسيا بقوة، وستكون شريكا لا غنى عنه لـ موسكو.

ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون روسيا في زيارة رسمية التقي خلالها الرئيس الروسية فلاديمير بوتين.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو التزمت بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، لكن هناك آفاقاً للتعاون العسكري التقني. 

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية فضائية، قال بوتين إنه وكيم جونج أون أتيا إلى الموقع الفضائي لهذا السبب على وجه التحديد.

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