رئيس المركزي للمحاسبات يعقد لقاءات ثنائية على هامش أعمال مؤتمر الإنتوساي 25 بشرم الشيخ

أجرى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في عدة دول، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في دعم منظومة الحوكمة والشفافية على المستوى الدولي.

جاء ذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

التقى المستشار محمد الفيصل يوسف بالدكتورة مارجيت كراكر، رئيسة محكمة المراجعة النمساوية والأمين العام للإنتوساي، حيث تناول اللقاء سُبل التعاون بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومحكمة المراجعة النمساوية، في سياق تولي الجهاز المصري رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما الكامل لتعزيز الشراكة المؤسسية بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة بما يضمن تفعيل مبادئ التنسيق والتكامل في إدارة ملفات العمل الدولي.

كما ناقش اللقاء التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة، حيث أكد رئيس الجهاز أهمية هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بشروط الانتساب للإنتوساي وتشكيل فريق المهام المعني بصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة (2029–2034).

وفي لقاء ثنائي آخر، استقبل المستشار محمد الفيصل يوسف السيد ماريوش هالديج، رئيس المكتب الأعلى للمراجعة في بولندا، الذي تولى مهام منصبه حديثًا في سبتمبر 2025، حيث قدم رئيس الجهاز تهانيه بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مشيدًا بخلفيته القانونية التي تمثل أرضية مشتركة لتبادل الخبرات مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جانبه، أعرب هالديج عن تقديره لمسيرة رئيس الجهاز المهنية، مؤكدًا تطلعه إلى تعاون وثيق في المرحلة المقبلة.

كما وجه رئيس الجهاز شكره لبولندا على الاستضافة الكريمة للاجتماع السنوي لمجموعة عمل مكافحة الفساد وغسل الأموال الذي عُقد في وارسو في يوليو 2025، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تمثل قضية ذات اهتمام مشترك للطرفين، ومحورًا رئيسيًا لتعزيز النزاهة المالية على المستويين الوطني والدولي.

وفي لقائه مع كارل إريك كنايف، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في النرويج، ثمن المستشار محمد الفيصل يوسف التعاون البناء بين الجانبين في إعداد ومناقشة الموضوع الفني الثاني لمؤتمر الإنتوساي 25 حول “استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة”، والذي ترأسه الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، بينما شغل الجهاز النرويجي منصب نائب الرئيس للموضوع.

بدوره، أعرب رئيس جهاز النرويج عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في ظل رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي، مشيدًا بدعم المستشار محمد الفيصل يوسف لتجديد رئاسة النرويج لمبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، ومؤكدًا التزام بلاده بمواصلة الإسهام في تطوير قدرات الأجهزة العليا للرقابة.

كما التقى المستشار محمد الفيصل يوسف بمعالي السيد فيتال دو ريغو، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، حيث أعرب عن تقديره لفترة رئاسة البرازيل السابقة لمنظمة الإنتوساي وما شهدته من مبادرات نوعية عززت من حضور المنظمة عالميًا.

وأكد رئيس الجهاز أن مصر، في إطار تسلمها رئاسة الإنتوساي، ستمضي على نهج البناء والتطوير الذي أرساه الجانب البرازيلي، مع العمل على ضمان استمرارية الجهود الرامية إلى دعم الأجهزة العليا للرقابة في مواجهة القضايا الناشئة.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في تنفيذ مشروعات مركز الدراسات المتقدمة (CAST)، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي في المراجعة، ومكافحة الفقر والجوع، وتغير المناخ، وهي موضوعات تشكّل محورًا رئيسيًا في أجندة التنمية المستدامة.

كما ناقش الطرفان الترتيبات المتعلقة بمشاركة الإنتوساي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 30) المزمع عقده في البرازيل عام 2025، والذي يشهد للمرة الأولى تخصيص جناح خاص للمنظمة يعكس دورها الفعال في دعم الشفافية البيئية ومبادرات التدقيق المناخي.

التقى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالسيد هو كاي (Hou Kai) المراجع العام للمكتب الوطني للرقابة الصيني (CNAO)، حيث ثمن سيادته التعاون البناء والتفاهم القائم بين الجانبين، مشيراً إلى توافق الرؤى في مجالات العمل الرقابي، واختيار الجهاز الصيني نائب لرئيس مؤتمر الإنكوساي تقديراً لثقة وتفاهم قيادتي الجهازين.

من جانبه، أعرب هو كاي عن امتنانه لهذا التقدير، مهنئاً مصر بتولي رئاسة الإنتوساي ومؤكداً ثقته في أن رئاستها ستشهد مبادرات نوعية. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمراجعة الأممية ومجموعة البريكس، بما يعزز النزاهة والشفافية في العمل الرقابي الدولي.

تعكس هذه اللقاءات الثنائية حرص الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، على تعزيز الشراكات الدولية في مجال الرقابة والمراجعة العامة، وتفعيل التعاون مع المنظمات والأجهزة النظيرة، بما يسهم في ترسيخ دور مصر القيادي داخل المجتمع الرقابي الدولي، وترجمة رؤيتها نحو حوكمة مستدامة ومسؤولة في إطار رئاستها لمنظمة الإنتوساي.