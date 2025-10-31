قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تحقيق شامل في قضية مزريت
السفير التركي بالقاهرة يعتزم تقديم واجب العزاء في وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت
وزير الاستثمار: 25 % ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الحالي
تغريم الأهلي والزمالك 350 ألف جنيه.. عقوبات الجولة الثانية عشرة من دوري nile
حاكم دارفور السودان يفضح حميدتي وشقيقه بشأن إعدامات الفاشر | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس المركزي للمحاسبات يعقد لقاءات ثنائية على هامش أعمال مؤتمر الإنتوساي 25 بشرم الشيخ

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
ولاء عبد الكريم

أجرى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في عدة دول، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في دعم منظومة الحوكمة والشفافية على المستوى الدولي.

جاء ذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

التقى المستشار محمد الفيصل يوسف بالدكتورة مارجيت كراكر، رئيسة محكمة المراجعة النمساوية والأمين العام للإنتوساي، حيث تناول اللقاء سُبل التعاون بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومحكمة المراجعة النمساوية، في سياق تولي الجهاز المصري رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما الكامل لتعزيز الشراكة المؤسسية بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة بما يضمن تفعيل مبادئ التنسيق والتكامل في إدارة ملفات العمل الدولي.

كما ناقش اللقاء التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة، حيث أكد رئيس الجهاز أهمية هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بشروط الانتساب للإنتوساي وتشكيل فريق المهام المعني بصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة (2029–2034).

وفي لقاء ثنائي آخر، استقبل المستشار محمد الفيصل يوسف السيد ماريوش هالديج، رئيس المكتب الأعلى للمراجعة في بولندا، الذي تولى مهام منصبه حديثًا في سبتمبر 2025، حيث قدم رئيس الجهاز تهانيه بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مشيدًا بخلفيته القانونية التي تمثل أرضية مشتركة لتبادل الخبرات مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جانبه، أعرب هالديج عن تقديره لمسيرة رئيس الجهاز المهنية، مؤكدًا تطلعه إلى تعاون وثيق في المرحلة المقبلة.

كما وجه رئيس الجهاز شكره لبولندا على الاستضافة الكريمة للاجتماع السنوي لمجموعة عمل مكافحة الفساد وغسل الأموال الذي عُقد في وارسو في يوليو 2025، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تمثل قضية ذات اهتمام مشترك للطرفين، ومحورًا رئيسيًا لتعزيز النزاهة المالية على المستويين الوطني والدولي.

وفي لقائه مع كارل إريك كنايف، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في النرويج، ثمن المستشار محمد الفيصل يوسف التعاون البناء بين الجانبين في إعداد ومناقشة الموضوع الفني الثاني لمؤتمر الإنتوساي 25 حول “استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة”، والذي ترأسه الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، بينما شغل الجهاز النرويجي منصب نائب الرئيس للموضوع. 

بدوره، أعرب رئيس جهاز النرويج عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في ظل رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي، مشيدًا بدعم المستشار محمد الفيصل يوسف لتجديد رئاسة النرويج لمبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، ومؤكدًا التزام بلاده بمواصلة الإسهام في تطوير قدرات الأجهزة العليا للرقابة.

كما التقى المستشار محمد الفيصل يوسف بمعالي السيد فيتال دو ريغو، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، حيث أعرب عن تقديره لفترة رئاسة البرازيل السابقة لمنظمة الإنتوساي وما شهدته من مبادرات نوعية عززت من حضور المنظمة عالميًا.

وأكد رئيس الجهاز أن مصر، في إطار تسلمها رئاسة الإنتوساي، ستمضي على نهج البناء والتطوير الذي أرساه الجانب البرازيلي، مع العمل على ضمان استمرارية الجهود الرامية إلى دعم الأجهزة العليا للرقابة في مواجهة القضايا الناشئة.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في تنفيذ مشروعات مركز الدراسات المتقدمة (CAST)، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي في المراجعة، ومكافحة الفقر والجوع، وتغير المناخ، وهي موضوعات تشكّل محورًا رئيسيًا في أجندة التنمية المستدامة.

كما ناقش الطرفان الترتيبات المتعلقة بمشاركة الإنتوساي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 30) المزمع عقده في البرازيل عام 2025، والذي يشهد للمرة الأولى تخصيص جناح خاص للمنظمة يعكس دورها الفعال في دعم الشفافية البيئية ومبادرات التدقيق المناخي.

التقى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالسيد هو كاي (Hou Kai) المراجع العام للمكتب الوطني للرقابة الصيني (CNAO)، حيث ثمن سيادته التعاون البناء والتفاهم القائم بين الجانبين، مشيراً إلى توافق الرؤى في مجالات العمل الرقابي، واختيار الجهاز الصيني نائب لرئيس مؤتمر الإنكوساي تقديراً لثقة وتفاهم قيادتي الجهازين. 

من جانبه، أعرب هو كاي عن امتنانه لهذا التقدير، مهنئاً مصر بتولي رئاسة الإنتوساي ومؤكداً ثقته في أن رئاستها ستشهد مبادرات نوعية. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمراجعة الأممية ومجموعة البريكس، بما يعزز النزاهة والشفافية في العمل الرقابي الدولي.

تعكس هذه اللقاءات الثنائية حرص الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، على تعزيز الشراكات الدولية في مجال الرقابة والمراجعة العامة، وتفعيل التعاون مع المنظمات والأجهزة النظيرة، بما يسهم في ترسيخ دور مصر القيادي داخل المجتمع الرقابي الدولي، وترجمة رؤيتها نحو حوكمة مستدامة ومسؤولة في إطار رئاستها لمنظمة الإنتوساي.

الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية الإنتوساي مدينة شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

المتحف المصري

تتويجًا لسنوات من العمل.. العالم على موعد لافتتاح أضخم صرح ثقافي وأثري مخصص لحضارة واحدة

أرشيفية

25% دافعة واحدة..ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الحالي

أرشيفية

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل موجة نزوح واسعة في شمال كردفان بالسودان

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد