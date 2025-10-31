قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
اقتصاد

محمد العرجاوي: وزير الاستثمار يدعم تطوير منظومة الإفراج الجمركي

ولاء عبد الكريم

أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك ، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف، أن اجتماع حسن الخطيب وزير الاستثمار مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تناول مجموعة من التوصيات المهمة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات، والتي لاقت اهتمامًا واسعًا من الوزير.

وقال العرجاوي إن تلك التوصيات تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، ومتابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.

وأضاف أن الوزير أبدى تفهمًا كاملًا للتحديات التي تواجه المجتمع التجاري، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الإجراءات سيساهم في تسريع عملية الإفراج الجمركي، بما يخفف الأعباء على المستوردين ويعزز حركة التجارة.

وأشار العرجاوي إلى أن توحيد نظم المخاطر وتفعيل التثمين والتبنيد الآلي يمثلان محورين أساسيين في تطوير المنظومة الجمركية، موضحًا أن شريف الكيلاني نائب وزير المالية أكد خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع بدقة كافة خطوات تخفيض زمن الإفراج، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء وسرعة في إنجاز المعاملات الجمركية.

محمد العرجاوي شعبة الجمارك لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين

