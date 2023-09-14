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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فخور جدًا بمسيرتي.. سامو زين يحتفل بمرور 23 عاما على مشواره الفني

سامو زين
سامو زين

استرجع الفنان اللبناني سامو زين ذكريات بداية انطلاق مشواره الفني، حيث نشر منشورا من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلق سامو زين: “بدايتي الفنية كانت فى 14/9/2000، أى نحو 23 سنة مضت، وقمت فى ذلك بإصدار ألبومي الأول بعنوان “ميلي يا حلوة”، أنا فخور جدًا بمسيرتي الفنية حتى الآن، وقد واجهت العديد من التحديات والنجاحات خلال هذه الفترة”.


واختتم قائلاً: "شكرًا لكم.. وإن شاء الله دائمًا عند حسن ظنكم".

آخر الأعمال:

وقد طرح  سامو زين مؤخرًا أحدث أغانيه وهى أغنية "دى حبيبتى" ، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

أغنية “دي حبيبتي” من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

وكانت آخر ألبومات سامو زين ، هو ألبوم "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، ومن أبرز أغانيه: "لو عمرى يرجع"،الأسطوانة المشروخة"،  "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، ""هو ده حبيبى".

وكان سامو زين أعلن عن عودته لعالم السينما مجددًا بفبلم "فى الأسبوع"، والتى ستكون ذات طابع رومانسي، وذلك بعد فترة غياب طويلة، منذ انطلاقة فيلم "90 دقيقة"، فى عام 2006، وشاركه بطولته غادة عبد الرازق وزينة وحجاج عبد العظيم وأحمد هارون وآخرون، وأخرجه إسماعيل فاروق.

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