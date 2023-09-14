عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تعلن تفاصيل تحركاتها لدعم المغرب وليبيا

صدى البلد

في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية– إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمراً صحفياً بتاريخ اليوم 14/9/2023 حول الأوضاع الإنسانية في المنطقة العربية، لا سيما الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وإعصار الذي ضرب دولة ليبيا.

 

ووجهت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد–رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية خالص التعازي للمملكةالمغربية في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، ودولة ليبيا في ضحايا الإعصار،كما أشادت بالجهود والدور الكبير الذي يقوم به عمال البحث والإغاثة والإنقاذ المحليين في عمليات البحث والإنقاذ الجارية في البلدين.
 

وأكدت السفيرة على شكرها وتقديريها للدول العربية وتضامنها الكامل، وكذلك الجهات والمنظمات العربية والدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة على إسهاماتها في عمليات الإنقاذ والإغاثةللمتضررين والمنكوبين.

 

ودعت السفيرة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني اللام للتخفيف من حدة الأثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وما خلفهالإعصارفي دولة ليبيا.

كما أكدت على حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة الأوضاع الإنسانية في الدول العربية الأعضاء، منوهة أن المنطقة العربية تواجه أزمات إنسانية متعددة بسبب الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة، في الفترة الأخيرة، بسبب الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والتي أدت إلى تدهور القطاعات الحيوية في العديد من دول المنطقة، ومنها الصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات الأساسية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وقد أثرت الأزمات الممتدة في كافة دول المنطقة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما أكدت على أن معالي الأمين العام يولى اهتماماً بالغاً بالقضايا الإنسانية في المنطقة العربية،وأن جامعة الدول العربية تعمل من خلال آليات عملها المختلفة و المتمثلةفي مجالسها الوزارية المتخصصة والمنظمات التابعة لها على تقديمالدعم إلى كافة الدول العربية.

وكما عمل مجلس وزراء الصحة العرب على تقديم مساعدات صحيةعاجلة إلى كلمنالجمهورية التونسية،وجمهورية الصومال الفيدرالية،وجمهورية القمرالمتحدة، والجمهورية اللبنانية، والجمهوريةاليمنية،وجاري العمل على تقديم مساعدات إلى دولة فلسطين، كما سيتم بشكل عاجل تسيير مساعدات إلى دولة ليبيا، تنفيذاً لقرارمجلس وزراءالصحة العرب، كما قدم مجلس وزراء الصحة العرب  بتاريخ 20/7/2023 إلى وزارة الصحة بجمهورية السودان دعم وقدره 37 طن من المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة ، كما قدم أيضا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب  بتاريخ 28/8/2023 دعم قدره 25 طن من المستلزمات الإنسانية والاجتماعية والأساسية للحياة اليومية.

وأعربت السفيرة عن شكرها إلى المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على جهودها الإنسانية في المنطقة العربية، مشيرة إلى تطلع الأمانةالعامةالتعاونمن خلال آليات عملها المختلفة مع كافة الجهات الإنسانية العاملة في المنطقة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

وسط ترقب أهلاوي.. صن داونز يخطط لصفقة مفاجئة من الدوري المصري

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

ترشيحاتنا

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

اجتماع مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي.. وانعقاد جلسة مباحثات ثنائية|صور

البرلمان الليبي يعلن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة العاصفة دانيال في درنة

إصابات واقصاء فني.. لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان

وزيرة خارجية فرنسا: مصر وقفت بجانبنا العام الماضي عندما احتجنا إلى الغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ