جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يعطي تحفيظ القرآن الكريم أولوية عظمى

أشاد رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود بتنظيم اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، مؤكدًا تقديره لاهتمام الجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم من خلال أروقة القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة وهاني عودة مدير عام الجامع الأزهر اليوم الخميس اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم المنعقدة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي ، في مرحلته الرابعة بالجامع الأزهر.



ومن جانبه..قال هاني عودة إن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.



وأضاف أن عدد فروع الأروقة الخارجية للقرآن الكريم يبلغ 1053 فرعًا، تم خلال اختيارها مراعاة التوزيع الجغرافي وذلك تيسيرًا على الدارسين، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى.



وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها 3874 متسابقا، تشكلت من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، بجانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف الدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

وأعلن الجامع الأزهر - عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" - عن رابط للاستعلام عن مقر وموعد الإختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان إختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=255

ويأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من فضيلة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.