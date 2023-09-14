عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يعطي تحفيظ القرآن الكريم أولوية عظمى

صدى البلد

أشاد رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود بتنظيم اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، مؤكدًا تقديره لاهتمام الجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم من خلال أروقة القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى.


جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة وهاني عودة مدير عام الجامع الأزهر اليوم الخميس اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم المنعقدة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي ، في مرحلته الرابعة بالجامع الأزهر.


ومن جانبه..قال هاني عودة إن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.
 

وأضاف أن عدد فروع الأروقة الخارجية للقرآن الكريم يبلغ 1053 فرعًا، تم خلال اختيارها مراعاة التوزيع الجغرافي وذلك تيسيرًا على الدارسين، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى.
 

وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها 3874 متسابقا، تشكلت من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، بجانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف الدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.
وأعلن الجامع الأزهر - عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" - عن رابط للاستعلام عن مقر وموعد الإختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان إختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام التالي:
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=255
ويأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من فضيلة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

وسط ترقب أهلاوي.. صن داونز يخطط لصفقة مفاجئة من الدوري المصري

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

ترشيحاتنا

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

اجتماع مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي.. وانعقاد جلسة مباحثات ثنائية|صور

البرلمان الليبي يعلن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة العاصفة دانيال في درنة

إصابات واقصاء فني.. لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان

وزيرة خارجية فرنسا: مصر وقفت بجانبنا العام الماضي عندما احتجنا إلى الغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ