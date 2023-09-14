قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.. شوبير يكشف قائمة انتقالات لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، آخر انتقالات لاعبي النادي الأهلي قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وكتب: "قبل غلق باب الانتقالات زياد طارق الي انبي ومحمد فخرى الي فاركو واعارة رأفت خليل لنادي زد”.

ويختتم الفريق الأحمر استعداداته اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المباراة التي تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر الإفريقي.

من المقرر أن ينطلق المران في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.