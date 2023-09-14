مدبولي: المعارض شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.



حضر الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.



وعقب الافتتاح، شهد الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق 84 سيارة ستعمل كمعرض متحرك، وتجّول رئيس الوزراء في أرجاء المعرض وزار أماكن عرض المنتجات المختلفة، وأجرى حديثًا مع العارضين حول جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلي في هذه المنتجات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية مواكبة السياسات الحكومية التي نتبناها فيما يتعلق بمسألة تعميق التصنيع المحلي مؤكدا "نحن قادرون على ذلك"، والدليل على ذلك أن معظم المنتجات الجلدية المعروضة هي صناعة مصرية 100% .



كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعروضات من المنتجات والسلع الاستراتيجية المُقدمة بأسعار مُخفضة، مثل الزيت والسكر والأرز، وكذا المعروضات من الأقمشة والزي المدرسي.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.



ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.