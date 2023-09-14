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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يكرم مديرى المالية والطب البيطري

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة المتميزة في أداء الواجبات والمهام الوظيفية، بحضور اللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية.

تم تكريم كل من سمير خير مدير مديرية المالية السابق، والدكتور ناجي محمد مدير مديرية الطب البيطري السابق وذلك لبلوغهما سن التقاعد.


ووجه المحافظ لهما خالص الشكر والتقدير لجهودهما في خدمة المحافظة خلال مسيرة عملهما. كما كرّم الطالب محمود سمير أحد المستفيدين من المنح الدراسية ؛ لتفوقه خلال سنوات الدراسة الجامعية بكلية إدارة الأعمال بجامعة حورس وحصوله على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. شمل التكريم أيضًا اللاعب محمد مصطفى لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية ببطولة الأيكيدو لذوي الاحتياجات الخاصة.

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