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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منافسة ساخنة .. مهرجان سيناء مدينة السلام يشعل ضربة البداية بمنافسة مصرية روسية

مهرجان سيناء عاصمة
مهرجان سيناء عاصمة السلام

قال رامي على احد منظمي مهرجان سيناء عاصمة السلام ، لدينا رؤية لتسليط الضوء على السياحة في دهب والتقارب بين الحضارات والشعوب .

أشار رامي إلي وجود منافسة ساخنة بين الكابتن محمد عبده ابوستيت بطل العالم والعرب فى الالعاب القتالية في مواجهة الروسي قسطنطين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مدينة دهب لإطلاق مهرجان سيناء عاصمة السلام.
من جانبه قال احمد يونس منظم مهرجان سيناء عاصمة السلام ، أننا نظمنا عدة فعاليات رياضية ، معربا عن اماله مشاركة الجميع إلي المشاركة في بطولة ifA في مصر من جميع أنحاء العالم .

أوضح الكابتن محمد عبده ابوستيت بطل العالم فى الألعاب القتالية، ان هناك كواليس لاخراج المهرجان وبطولته لتصل للعالمية ، ونستطيع منافسة دول عالمية في صدارة الألعاب القتالية ، ونشر السياحة الرياضية ، التي يستثمر فيها السياحة اوقاتهم.

أشاد البطل العالمي قسطنطين ، بمستوي تنظيم مهرجان سيناء عاصمة السلام ، مؤكدا غدا مباراة غدا الجمعة هامة لي أمام المنافس المصري محمد عبده ابوستيت.

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