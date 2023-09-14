منافسة ساخنة .. مهرجان سيناء مدينة السلام يشعل ضربة البداية بمنافسة مصرية روسية

قال رامي على احد منظمي مهرجان سيناء عاصمة السلام ، لدينا رؤية لتسليط الضوء على السياحة في دهب والتقارب بين الحضارات والشعوب .

أشار رامي إلي وجود منافسة ساخنة بين الكابتن محمد عبده ابوستيت بطل العالم والعرب فى الالعاب القتالية في مواجهة الروسي قسطنطين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مدينة دهب لإطلاق مهرجان سيناء عاصمة السلام.

من جانبه قال احمد يونس منظم مهرجان سيناء عاصمة السلام ، أننا نظمنا عدة فعاليات رياضية ، معربا عن اماله مشاركة الجميع إلي المشاركة في بطولة ifA في مصر من جميع أنحاء العالم .

أوضح الكابتن محمد عبده ابوستيت بطل العالم فى الألعاب القتالية، ان هناك كواليس لاخراج المهرجان وبطولته لتصل للعالمية ، ونستطيع منافسة دول عالمية في صدارة الألعاب القتالية ، ونشر السياحة الرياضية ، التي يستثمر فيها السياحة اوقاتهم.

أشاد البطل العالمي قسطنطين ، بمستوي تنظيم مهرجان سيناء عاصمة السلام ، مؤكدا غدا مباراة غدا الجمعة هامة لي أمام المنافس المصري محمد عبده ابوستيت.

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