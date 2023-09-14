عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا نأكل لتجنبه؟.. أسباب انتشار الكآبة في فصل الخريف

فصل الخريف
فصل الخريف

يعتبر الخريف فصلا محببا لدى الكثيرين لكن البعض يعتبره مناخا يساعد على الكآبة غير المبررة. 

txt

خطة الحكومة لمواجهة تلوث الهواء الحاد خلال فصلي الخريف والشتاء.. تفاصيل

txt

نشرة المرأة والصحة: مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف.. نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

و كشفت أخصائية الغدد الصماء الروسية الدكتورة سفيتلانا شكور، أن العامل الرئيسي المسبب لكآبة الخريف هو انخفاض إنتاج فيتامين D في الجسم. 

 

داحضة الأسطورة القائلة أنه في الصيف يمكن تخزين الفيتامينات للعام المقبل.

 

وتوضح الأخصائية الروسية «أن ساعات النهار في الخريف تصبح أقصر ويبدأ الطقس الماطر و تحجب السحب في كثير من الأحيان ضوء الشمس ما يمنع من إنتاج الكمية اللازمة من فيتامين D؛ لذلك يعاني الكثيرون من نقصه». 

وأضافت «يرتفع في الخريف مستوى الميلاتونين في الدم، ما يجعل الإنسان يرغب في النوم أكثر. إذ يستخدم الحمض الأميني التربتوفان لإنتاج الميلاتونين. كما يشارك أيضا في إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة).

 أي يستخدم التربتوفان لإنتاج السيروتونين أو الميلاتونين. فإذا ازداد إنتاج الميلاتونين في الخريف، ينخفض إنتاج السيروتونين. لهذا السبب، يمكن أن يسوء مزاج الشخص في الخريف». 

من أجل ذلك تنصح الطبيبة بضرورة «تناول الأطعمة التي تحتوي على التربتوفان كالديك الرومي والجبن والمكسرات (مثل اللوز)، وما إلى ذلك. كما يمكن أن ينخفض مستوى هرمون السعادة الدوبامين، في الخريف، وعليه، يجب تناول الأطعمة التي تشارك في تركيبه».

 

الخريف مناخ الكآبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

الدفع بـ 7 سيارات..حريق ضخم بمخزن للسلع الغذائية بأبو النمرس في الجيزة

موضوعات متعلقة

وباء يجتاح مدينة درنة بعد إعصار دانيال المدمر

إنقاذ حياة شاب بعد 6 أيام تحت الأنقاض بدرنة

موعد انتهاء الموجة..حرائق الغابات تشعل دول اوروبا

مزّق زوجته 20 قطعة ورماها في الزبالة.. فاجعة بشعة هزت شوارع الكويت|تفاصيل

فلوس بالكوم.. حفل سبوع لطفل رضيع تشعل السوشيال ميديا

عايز أتزوج.. شاب يصف معاناة جيل التسعينيات ويطالب أهله بالارتباط

هزار قلب بكارثة..شاب يخدع جيرانه بأجزاء من جسد انسان، والشرطة تتدخل

قطط الشوارع تغزو أحد الأحياء الأمريكية.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

بايدن: اقتصادنا الأقوى في العالم.. والجمهوريون قدموا خطة فاشلة لن تنجح

لو معاك 600 ألف جنيه.. 5 سيارات صينية SUV زيرو في مصر

سعر أوبل كروس لاند 2024 الجديدة في مصر

وفاة الصحفي حربي بيرم مدير تحرير الجمهورية

فاركو يتعاقد مع صلاح باشا لاعب أودينيزي السابق

جنرال كبير في الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن خطط مهاجمة إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ